Trasporti: Emiliano,Ten-t, Regioni hanno capacità strategica

(ANSA) - PESCARA, 16 DIC - "Senza questo passaggio sarebbe stato impossibile rimediare a una profonda ingiustizia che riguardava queste regioni. Questa sfida ci porterà a richiedere poi due azioni che riguardano la Puglia: il prolungamento dell'alta velocità da Bari a Lecce e il collegamento dei due capoluoghi via autostrada". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenuto questa mattina in video-collegamento alla conferenza stampa convocata dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio dopo il riconoscimento della Commissione Europea della dorsale adriatica all'interno delle Reti Ten-T. Alla Conferenza hanno partecipato anche il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini sempre in video-collegamento, oltre ai presidenti delle Regioni Marche Francesco Acquaroli e Molise Donato Toma. Il presidente della Regione Puglia ha poi aggiunto: "Quello su cui si sta lavorando è una missione nazionale ed è forse questo che ci ha dato il successo e cioè dimostrare che le Regioni funzionano, hanno la capacità strategica e si connettono tra di loro. Finalmente oggi esiste la Rete Adriatica. Ora bisogna realizzarla e la presenza oggi del ministro Giovannini è di buon auspicio". (ANSA).