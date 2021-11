Frana su provinciale Valle Castellana a Valleinquina

(ANSA) - TERAMO, 25 NOV - Un'ampia frana di versante ha completamente invaso la provinciale 49/c di Vallinquina nel territorio di Valle Castellana. Le frazioni di Leofara, Macchia da Sole e Macchia da Borea, oltre naturalmente Valleinquina sono isolate dal capoluogo ma hanno vie alternative in direzione Teramo.

Sul posto ci sono le squadre della Provincia: il dirigente Francesco Ranieri ha già attivato la somma urgenza per un intervento finalizzato alla rimozione nel più breve tempo possibile della massa di terra, detriti, pietre ed alberi che si è riversata sulla strada. "Naturalmente andranno indagate le cause della frana e le possibili soluzioni tenuto conto che i versanti non sono di competenza dell'ente - sottolinea la Provincia in una nota - e che occorrerà agire di concerto con la Regione e il Genio Civile. La Provincia collabora con il Comune di Valle Castellana per limitare i disagi ai cittadini". (ANSA).