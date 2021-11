Vaccini: Abruzzo, al via prenotazione terza dose anticipata

(ANSA) - PESCARA, 24 NOV - Al via anche in Abruzzo la prenotazione della terza dose anticipata a cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Le richieste, come da disposizioni nazionali, al momento possono essere presentate dai nati fino al 1961, cioè gli over 40, dai pazienti fragili, dagli operatori sanitari e dagli ospiti delle Rsa.

Chiunque appartenga alle categoria prioritarie ed abbia ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose da almeno cinque mesi può prenotarsi collegandosi all'indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Sarà possibile procedere alla prenotazione anche attraverso le altre modalità di prenotazione disponibili.

In Abruzzo al momento sfiorano quota centomila le terze dosi già somministrate. Del totale, circa 30mila sono state somministrate negli ultimi sette giorni. Il dato è in crescita rispetto al totale della settimana precedente. (ANSA).