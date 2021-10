Sociale: Orlando, al lavoro con Speranza per Case Comunità

(ANSA) - PESCARA, 23 OTT - "Un modello nuovo da costruire in cui ci deve essere più attenzione per le zone interne". Lo ha detto il ministro Andrea Orlando intervenendo nel comune di Crognaleto nella frazione di Senarica per Consegna pubblica del Premio Castagna d'Oro.

Per il ministro è doppiamente importante perchè si tratta di "aree interne al quadrato" che soffrono a causa della pandemia, ma anche del terremoto. Queste aree sono risorsa del paese perché qui si attinge all'acqua, energia e ambiente vivibile.

Non solo il Recovery costituisce un insieme di risorse destinato ai piccoli comuni, ma aiuterà il telelavoro e smartworking, scoperti con la pandemia, che sono opportunità già reale per queste zone" Quindi è "Fondamentale la riscoperta della prossimità dei servizi sociali e sanitari, le cui carenze sono state messe in evidenza dalla pandemia. Sto discutendo con il Ministro Speranza per costruire un nuovo modello d'identità e servizi che si chiameranno Case di Comunità, dove erogare servizi legati alla salute, alla sanità, ma anche a servizi sociali. Una buona opportunità per scegliere di rimanere a vivere nei paesi. È molto importante riconoscere il ruolo degli amministratori locali. Ormai è professione eroica che mette a rischio la sicurezza personale di chi esercita una funzione di presidio della democrazia, quasi a titolo di volontariato. Nel piani futuri si cerca di dare maggior importanza e sostegno a queste figure. Impegno è di essere più attenti a questo pezzo di paese, perché le aree interne sono importanti tanto quanto i grandi centri". (ANSA).