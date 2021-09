Fuoco in Parco Maiella, proseguono operazioni spegnimento

(ANSA) - PESCARA, 14 SET - Proseguono le operazioni di spegnimento del vasto incendio che sta interessando il Parco nazionale della Maiella, nel versante pescarese, tra i comuni di Lettomanoppello e Serramonacesca, al di sotto di Passolanciano.

Per tutta la giornata in azione i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e i Carabinieri forestali, con il supporto dell'Esercito e affiancati dai tecnici del Parco. In mattinata nell'area hanno lavorato due Canadair, mentre nel pomeriggio lanci sono stati effettuati da tre elicotteri.

Le fiamme interessano una zona che si estende su alcune decine di ettari, tra area naturale, pascoli arborati e pineta.

L'incendio era divampato domenica scorsa. Inizialmente era stato domato, ma ieri sera, a causa del vento e delle condizioni climatiche, le fiamme hanno ripreso vigore. (ANSA).