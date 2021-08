Calcio serie C, date e orari prime tre giornate

(ANSA) - PESCARA, 17 AGO - La Lega di serie C ha diramato gli orari delle gare delle prime tre giornate di campionato. Il primo turno, nel girone B, vedrà le due abruzzesi scendere in campo sabato 28 agosto alle 20.30 con Pescara-Ancona Matelica e Virtus Entella-Teramo. Nella seconda giornata, domenica 5 settembre, si giocheranno Carrarese-Pescara e Teramo-Siena, entrambe alle 17.30. La terza giornata vedrà la disputa domenica 12 settembre, sempre alle 17.30 di Pescara-Vis Pesaro e Modena-Teramo. Nel girone C queste le prime tre gare del Campobasso: domenica 29 agosto Avellino-Campobasso ore 20.30; sabato 4 settembre Campobasso-Taranto ore 20.30; domenica 12 settembre Monterosi Tuscia-Campobasso ore 20.30. (ANSA).