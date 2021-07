Green pass: a Pescara in centinaia a manifestazione

(ANSA) - PESCARA, 24 LUG - Diverse centinaia di persone, in molti casi senza mascherina e senza distanziamento, stanno partecipando alla manifestazione contro il green pass in corso a Pescara, nell'ambito di una mobilitazione che prevede eventi in numerose città d'Italia. Il presidio, iniziato in piazza dalla Rinascita, si è trasformato in un corteo non autorizzato per le vie del centro, nonostante i protocolli anti covid vietino le manifestazioni dinamiche. La protesta va avanti tra cori contro il Governo e slogan "per la libertà". Non sono mancati momenti di tensione. Imponente la presenza delle forze dell'ordine, che stanno presidiando l'area interessata. (ANSA).