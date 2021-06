Covid: Cresa, in Abruzzo 1.238 decessi nel 2020

(ANSA) - PESCARA, 24 GIU - La pandemia ha inciso profondamente sulla dinamica demografica dell'Italia, non risparmiando sopratutto il Mezzogiorno e anche l'Abruzzo. La conferma arriva dallo studio presentato dal Cresa e che conferma come il declino demografico avviatosi in Abruzzo già dal 2013 sia stato accelerato dagli effetti dell'epidemia Covid-19. Nel 2020 L'Abruzzo ha registrato nel 2020 16,3 mila decessi, 1,7 mila in più rispetto all'anno precedente (+11,5%): per quanto riguarda i morti per Covid in Abruzzo sono stati 1.238, corrispondenti al 7,6% del totale, valore più elevato di quello che si osserva al livello della Mezzogiorno.

Sono soprattutto Pescara con 352 morti Covid e L'Aquila con 349 casi, in entrambe con un peso di poco superiore al 9%, a pagare il più alto tributo per decessi Covid. Chieti e Teramo si sono assestati su valori assoluti (rispettivamente 270 e 267 casi) e percentuali (5,6% e 7,1%) inferiori. Alle conseguenze immediatamente riconducibili al virus, dovute all'aumento dei malati, dei ricoveri ospedalieri e dei decessi, si sono sommati i contraccolpi che le misure volte a contenere la diffusione dei contagi hanno prodotto sulla vita delle persone con le restrizioni di movimento e l' interruzione totale o parziale delle attività lavorative.

Per quanto riguarda le nascite Chieti ha registrato 2.289 nati (-56,1% nel confronto con l'anno precedente) che rappresentano il 27,8% del valore abruzzese, Pescara 2.127 (-18,9%), vale a dire il 25,9% del totale regionale, Teramo 1.942 (-46,3% su base annua) pari al 23,6% dei nati in Abruzzo e L'Aquila 1.869, in lieve decremento rispetto al 2019 (-4,3%) (22,7% dell'Abruzzo). I dati del Cresa hanno dimostrato come le misure adottate per contenere l'epidemia e la paura dei contagi abbiano fatto crollare i movimenti migratori. (ANSA).