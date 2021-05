Spettacoli e laboratori a scuola con 'Leonardo Film Festival'

(ANSA) - L'AQUILA, 25 MAG - Un programma ricco di interventi, spettacoli, proiezioni e laboratori a tema scientifico e artistico: è 'Leonardo Film Festival', manifestazione finanziata dal Miur e dal MiC rivolto ai ragazzi delle scuole e agli studenti universitari di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Pescara e Terni.

Il progetto è ideato da 'L'Aquila Film Festival' in collaborazione con l'Associazione Blumagma di Pescara e il Terni Film Festival Popoli e Religioni con la partecipazione della Film Commission d'Abruzzo. Aderiscono: Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi dell'Aquila, Gran Sasso Science Institute (Gssi), i Laboratori Nazionali di Fisica Nucleare, il Teatro Stabile d'Abruzzo e l'Istituto di Studi Teologici e Storico Sociali di Terni. Il Festival chiuderà i battenti venerdì 28 maggio con la premiazione del concorso cortometraggi scientifici.

Numerosi laboratori scolastici e proiezioni pubbliche su scienza, arte, intelligenza artificiale, robotica e uno speciale omaggio riservato ad Isaac Asimov, grande scienziato, divulgatore e scrittore.

Un programma tanto ricco e vario è reso possibile dagli interventi di personalità accademiche e artistiche quali, tra gli altri, Nicola Rossi e Alessia Giampaoli, ricercatori INFN, Andrea Fugaro, Harula Economopoulos, docente dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, Pierangelo Marcati, docente al Gssi, Mirko Lino, docente al Dsu dell'Aquila, Francesco Vissani, presidente del Premio Asimov, ricercatore Infn e docente Gssi, Pierluigi Crescenzi, docente Gssi, e per il gran finale del 28 a Terni Gianluca Cerasola e Felice Farina, registi, Maria Grazia Cucinotta e Giorgia Surina, attrici, e in collegamento l'astronauta Luca Parmitano. (ANSA).