Raid in liceo Pescara: GN e FdI, è vortice degrado società

(ANSA) - PESCARA, 01 MAG - "Una riflessione dunque va certamente sviluppata, e deve vertere sul vortice di degrado in cui questa società degenerata sta sprofondando. I giovani hanno bisogno di grandi principi da seguire per rifuggire le tentazioni della trasgressione fine a sè stessa. Una società nichilista, relativista ed atea, non può che essere assalita dal caos, dalla violenza e dal degrado". A sostenerlo sono la Gioventù Nazionale Pescara e il Dipartimento Pari Opportunità Famiglia e Valori Fratelli d'Italia della Provincia di Pescara.

"I Giovani Democratici, con la tipica capacità manipolatoria che contraddistingue la loro area politica - spiegano in una nota - sono riusciti a strumentalizzare lo scempio consumatosi stanotte dinnanzi al Liceo Classico D'Annunzio, per riproporre i loro stantii ragionamenti ideologici sul fascismo e l'antifascismo. Ci si consenta di asserire che quei balordi, non solo non hanno nulla a che fare col fascismo, ma sono anzi la plastica espressione della società moderna di cui la sinistra è artefice e fautrice. Una società in cui la blasfemia è di moda, l'oltraggio incoraggiato, l'edonismo glorificato. La temperanza è invece schernita, l'ossequio e il rigore, vengono pubblicamente delegittimati". (ANSA).