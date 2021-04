Covid: Marsilio, su trasporti e scuole confronto con Governo

(ANSA) - PESCARA, 20 APR - Il tema dei trasporti sarà "sicuramente uno degli elementi di confronto con il governo.

Oltre a confrontarci con i ministri Speranza e Gelmini, oggi sono invitati all'incontro, non a caso, il ministro delle Infrastrutture Giovannini e il ministro dell'Istruzione Bianchi.

È evidente che dovremo discutere di questo". Lo afferma a Start, su SkyTg24, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Noi - dice il governatore - abbiamo incrementato di oltre 400 corse quotidiane, a supporto della scuola in particolare, abbiamo messo in campo più di 100 mezzi in più, utilizzando accordi con le aziende private. Sono particolarmente orgoglioso del fatto che, quando i Nas in tutta Italia sono andati a verificare se nei mezzi pubblici esistessero tracce del virus, nella nostra regione non sono state trovate, ma dico con altrettanta consapevolezza e un pizzico di umiltà che non è semplice risolvere il tema nelle grandi metropoli, dove c'è un trasporto di massa".

Sulla vaccinazione al personale scolastico, Marsilio sottolinea che in Abruzzo "è stata una delle priorità e siamo una delle regioni in stato più avanzato per quella categoria.

Purtroppo - afferma - avevo chiesto più volte di vaccinare anche i diciottenni, invece di procedere soltanto con gli anziani, perché abbiamo sempre riscontrato una stretta relazione tra riapertura delle scuole e aumento della circolazione virale".

