Covid:sindaco Manoppello, negato centro vaccinale Interporto

(ANSA) - MANOPPELLO (PESCARA), 13 APR - Settimane di interlocuzioni, telefonate, note e ancora sopralluoghi di Asl e Protezione civile, seguiti da richieste, lettere di disponibilità e condivisione degli intenti; per poi apprendere che il centro vaccinale di Manoppello rimarrà una pregevole soluzione, ma solo sulla carta: a protestare è il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, che manifesta "incredulità e sconcerto" per la decisione di non utilizzare il Palazzo Polifunzionale della Regione che si trova all'Interporto di Manoppello, un edificio vuoto, di tre piani, perfettamente funzionale, con servizi, ampi saloni, un enorme parcheggio di servizio.

"Con un'apposita richiesta, recapitata a febbraio a Regione, Asl, Protezione civile e Intermodale, la società che gestisce l'area interportuale, avevo condiviso con le autorità preposte la candidatura di questa struttura di tremila metri quadrati, oggi inutilizzata, a luogo stabile in cui effettuare la campagna vaccinale - ha raccontato il sindaco De Luca - una proposta che si è fatta sempre più concreta nel corso delle settimane, cui hanno fatto seguito diversi sopralluoghi tutti di grande apertura, finché la settimana scorsa, in un incontro che sarebbe dovuto essere quello esecutivo, tutto si blocca. Cosa è accaduto? Il direttore dell'Interporto, diversamente da quanto manifestato dal presidente di Intermodale, srotola carte e piantine per dire in sostanza che nell'area interportuale stazionano per tempi limitati dei container, sigillati e sicuri, di materiali chimici e che, quindi, il centro vaccinale non si può fare. Allora, vorrei capire se ci sono problemi di sicurezza pubblica, potrebbero esserci al di là della presenza o meno del Centro vaccinale, oppure, devo pensare che, diversamente da come sta accadendo nel resto di Italia in cui siti produttivi, industriali, fieristici, sono stati riadattati per ospitare le vaccinazioni, a Manoppello non si può fare perché forse si intralcia il lavoro dell'Interporto?. Sono tanti i sindaci del territorio che avevano fatto il tifo per questa soluzione. Il centro vaccinale all'Interporto di Manoppello, a pochi metri dal casello autostradale, avrebbe rappresentato un punto strategico per l'attuazione di un Piano di vaccinazioni". (ANSA).