Grappling: Fracassi convocata per Europei di Varsavia

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 07 APR - Sonia Fracassi, classe '95, avezzanese di nascita, rappresenterà l'Italia ai prossimi campionati di Grappling - specialità del Wrestling - del 26 e 27 aprile a Varsavia (Polonia): l'atleta partirà con la spedizione azzurra della Federazione Italiana Grappling MMA (Figmma) e si batterà nella categoria di peso - 58kg. Saranno due giornate molto impegnative: il 26 sarà la volta del Grappling mentre il 27 toccherà al Grappling Gi (con kimono).

Atleta di Mixed Martial Arts, presso il team romano dell'Aurora MMA di Lorenzo Borgomeo e Riccardo Carfagna, la Fracassi sta preparando l'europeo in Abruzzo, a Pescara, con i maestri Massimo Diodati, Daniele Mirabilio e Michael Bene ed i loro rispettivi team. "Voglio portare l'Abruzzo in giro per il mondo - spiega la Fracassi - e la partecipazione a questo campionato europeo è l'inizio del mio sogno. Porterò con me una maglietta totalmente 'Made in Abruzzo', con lo stemma della nostra bellissima Regione sulle spalle e i loghi degli sponsor, esclusivamente Made in Abruzzo." (ANSA).