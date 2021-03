Vaccini: Bcc Valle del Trigno mette a disposizione sue sedi

(ANSA) - SAN SALVO (CHIETI), 24 MAR - La Bcc della Valle del Trigno che sin dall'inizio della Pandemia "è rimasta vicina ai suoi soci e clienti e a tutto il territorio attraverso diverse ed importanti iniziative in ambito sociale, solidaristico e di emergenza sanitaria, oltre che nell'assistenza finanziaria delle famiglie ed imprese locali, ha aderito oggi all'iniziativa nazionale", fa sapere che "per le vaccinazioni di comunità locali attraverso la quale il Credito Cooperativo vuole contribuire alla realizzazione del "piano di vaccinazione".

"Pur rimanendo in attesa di indicazioni e linee guida da parte delle Autorità competenti - afferma il Presidente Nicola Valentini - la nostra BCC ha voluto dare immediatamente la disponibilità delle sue sedi, laddove ciò risulti compatibile a livello organizzativo e gestionale, perché ora è prioritaria la copertura vaccinale della popolazione nel modo più ampio possibile e nella maniera più rapida ed efficiente, con uno sforzo corale e sinergico, solidale e sussidiario di tutte le componenti del Sistema Paese". (ANSA).