Covid: Marsilio, rispetto regole per arrivare a zona gialla

(ANSA) - PESCARA, 13 DIC - "Condizione necessaria per tornare in zona gialla, va comunque ricordato, è che i dati del contagio continuino a migliorare come avviene ormai da settimane. Per questo è bene non abbassare la guardia e continuare a mantenere comportamenti responsabili. Compreso quello di non perdere l'opportunità di sottoporsi al tampone antigenico rapido con lo screening massivo in corso: dopo la provincia dell'Aquila, ora è in corso in quella di Teramo e dalla settimana successiva anche Chieti e Pescara". A sostenerlo è il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. (ANSA).