Covid:Abruzzo;sindaco Chieti,su scuole non andare oltre Dpcm

(ANSA) - PESCARA, 16 NOV - "La videoconferenza si è chiusa in modo interlocutorio. Il tema più discusso è stato sicuramente quello delle scuole. Il mio parere, analogo a quello del sindaco di Lanciano (Chieti), Mario Pupillo, presidente della Provincia, è quello di non andare oltre il Dpcm. Con tutte le scuole chiuse metteremmo in ginocchio un sistema sociale e familiare grosso. A differenza di alcuni sindaci, il nostro parere è anche quello di una zona rossa che sia omogenea e non a macchia di leopardo". Lo dice all'ANSA il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, al termine del confronto con il governatore Marco Marsilio in vista dell'ordinanza per la zona rossa in Abruzzo. (ANSA).