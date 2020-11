Covid: Abruzzo; anche ristori in incontro Marsilio-sindaci

(ANSA) - PESCARA, 16 NOV - Non solo la scuola, ma anche il tema dei ristori, relativi alla chiusura di negozi e attività, al centro del confronto tra i sindaci e il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, in vista dell'ordinanza per la zona rossa. I primi cittadini hanno sottolineato la necessità di tutelare l'economia del Natale, dando comunque priorità alla questione pubblica e alla salvaguardia delle vite umane.

L'orientamento dei primi cittadini, si apprende, sarebbe, in conclusione, quello di attenersi alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico regionale.

Alla videoconferenza, oltre a Marsilio e al direttore del dipartimento Sanità della Regione, Claudio D'Amario, hanno preso parte, tra gli altri, i sindaci dei quattro comuni capoluogo, tra cui quello di Teramo, Gianguido D'Alberto, presidente Anci Abruzzo. La Regione vuole procedere in modo spedito, per far sì che le nuove misure entrino in vigore mercoledì. Il confronto si è concluso in modo interlocutorio e nelle prossime ore potrebbe essercene un altro. (ANSA).