Pescara Calcio, Sebastiani 'trattiamo, ma nessuna chiusura'

(ANSA) - PESCARA, 08 NOV - "Chi sta trattando con me conosce le condizioni: la serietà e poi le garanzie economiche. Se domani arriva qualcuno con le garanzie si può fare tutto, altrimenti il Pescara ha una società, una squadra e un allenatore e quindi può andare avanti così com'è". Così al 91' di Pescara-Cittadella (gara vinta 3-1 dagli abruzzesi) il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani, che ha confermato trattative con un pool di imprenditori capitanati dall'avvocato milanese Leonardo Pavanati, ma che non c'è stata nessuna chiusura della trattativa. Il tecnico Massimo Oddo, che con la vittoria ha salvato la panchina, non ha voluto commentare le vicende societarie: "Voglio dire grazie alla squadra per quello che ha fatto oggi. Di altre cose non voglio parlare. Oggi abbiamo vinto e questo è quello che conta". (ANSA).