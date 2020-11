GSSI, al via nuovo ciclo dottorato con 32 studenti dal mondo

(ANSA) - L'AQUILA, 05 NOV - ll Gran Sasso Science Institute (GSSI) ha accolto 32 nuovi dottorandi di 11 differenti nazionalità. Dalla Russia al Sudamerica, i dottorandi provenienti da tre diversi continenti studieranno a L'Aquila per i prossimi quattro anni. Ieri pomeriggio i dottorandi sono stati protagonisti di un evento, svoltosi online, con un discorso di benvenuto da parte del rettore Eugenio Coccia. E' poi seguita la presentazione da parte di ognuno dei nuovi studenti che, laureatisi in 20 diverse università nel mondo, sono stati selezionati tra più di mille candidati. Le borse a disposizione quest'anno sono 32 in totale: 8 in Astrofisica (1 di queste nel progetto INITIUM), 8 in Matematica applicata (due delle quali finanziate dal progetto GrowBot), 7 in Informatica e 9 in Scienze Regionali e Geografia economica (due di queste finanziate dal progetto REDI). Inizia così il quinto ciclo dottorale da quando il GSSI è stato riconosciuto come Scuola Universitaria Superiore. (ANSA).