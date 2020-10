Covid: positivo consigliere comunale Iv L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 13 OTT - Il consigliere comunale dell'Aquila Paolo Romano, coordinatore provinciale di Italia Viva e collaboratore del consigliere regionale Marianna Scoccia nel gruppo politico Gruppo Misto, è risultato positivo al Coronavirus. A renderlo noto sul social è lo stesso esponente renziano.

"Sono risultato positivo al Covid. Dopo aver saputo di alcuni casi tra regione e comune con cui ero entrato in contatto, ho ritenuto opportuno testarmi privatamente per sapere nel più breve tempo possibile i risultati e far attivare ogni precauzione necessaria alla mia famiglia e a tutti i miei contatti - spiega -. La forza subdola di questo virus sta nel modo in cui si propaga e nell'incredulità davanti all'esito del test a cui non avrei mai potuto credere; la favola dell'esclusiva propagazione tramite gli esercizi commerciali poi, finisce quando anche un 'eremita' come me che passa le sue giornate tra casa e lavoro, che usa la mascherina in presenza di altre persone e che ha cercato di non abbassare mai la guardia, viene contagiato. Abbiate cura di voi", conclude.

Sui social prende posizione anche il consigliere regionale Scoccia, eletta nelle, file dell'Udc, nel centrodestra, e poi passata alla opposizione di centrosinistra, transitando nel gruppo Misto. "Un mio collaborare, Paolo Romano, è risultato positivo al Covid. Né io né l'intero comparto della mia Segreteria, abbiamo avuto contatti con Paolo negli ultimi 15 giorni. Nella giornata di domani, a scopo puramente precauzionale, e con lo spirito di responsabilità che deve accompagnarci in questo periodo contrassegnato da forti criticità sanitarie, mi sottoporrò al test molecolare. A Paolo ed a quanti risultano colpiti da questo virus insidioso e subdolo auguro una pronta guarigione. Forza Paolo!", ha scritto Scoccia.

Sia in Comune, sia in consiglio regionale neoi giorni scorsi c'è stato un caso di contagio. (ANSA).