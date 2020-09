All'Aquila il concerto inaugurale del Festival delle Arti

(ANSA) - L'AQUILA, 09 SET - Si terrà sabato 12 settembre all'Aquila, nell'Amphisculpture nel Parco del Sole, l'evento inaugurale del Festival delle Arti 2020, iniziativa della Fondazione Progetti Beverly Pepper. Realizzata in collaborazione con il Comune dell'Aquila e il Comune di Todi, è un format che coinvolgerà tre città: oltre al capoluogo abruzzese, il festival avrà il suo momento clou dal 18 al 20 settembre a Todi con tre giorni di eventi e la conclusione il 24 settembre a Venezia.

L'appuntamento è ad accesso gratuito su prenotazione. In programma la performance musicale della Big Band del Conservatorio statale dell'Aquila, Alfredo Casella. L'esibizione sarà dedicata ai classici del jazz. In programma musiche di Glen Miller, George Gershwin, Duke Ellington, Henry Mancini e Gordon Goodwin. Il Festival delle Arti 2020 sarà anche un modo per rendere omaggio all'artista statunitense Beverly Pepper (scomparsa a febbraio scorso), che ha progettato l'Amphisculpture. Il teatro all'aperto di 3mila metri quadri e 1.800 posti a sedere, è il più grande del centro-sud. (ANSA).