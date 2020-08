Coni Abruzzo, bene decreto via libera sport da contatto

(ANSA) - PESCARA, 08 AGO - L'ok della Regione Abruzzo allo svolgimento, dopo la prima fase dell'emergenza sanitaria degli sport da contatto è giudicata in maniera favorevole dal presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro che proprio nei giorni scorsi aveva lanciato un grido d'allarme, a nome dello sport abruzzese, sulla necessità di far riprendere a pieno titolo, e a 360 gradi gli sport da contatto.

"Finalmente. Era ora. Dopo la richiesta da parte di tante federazioni sportive, è arrivato questo decreto - ha dichiarato il numero uno dello sport abruzzese - che permetterà ai nostri atleti di poter svolgere allenamenti veri e alle federazioni di poter organizzare manifestazioni ed eventi anche, così come specificato nel decreto - alla presenza di pubblico". (ANSA).