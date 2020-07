Rispetto ambiente e stampa su cartone ondulato, Ico investe

(ANSA) - PIANELLA, 23 LUG - E' la terza azienda europea a utilizzare la macchina da stampa Hp PageWide C500, attraverso la quale si può ottenere una qualità di stampa di livello offset digitale per un'ampia gamma di applicazioni per cartone ondulato su carta patinata e non, con inchiostri a base acqua per la stampa sicura su alimenti. La Ico, Industria Cartone Ondulato, con il suo stabilimento di Pianella (Pescara), punta sempre più su innovazione tecnologica, competitività e rispetto dell'ambiente. Il progetto che prevede l'impiego di questa macchina è stato presentato nel corso di un workshop. "Oltre il 40% di risparmio di tempo per la realizzazione di stampa digitale su cartone ondulato - spiega Giorgia Lancia, responsabile vendite e sviluppo - con standard qualitativi elevati comparabili a quella offset, e risparmio di materie prime: . Abbiamo anche una cartiera e il riciclo è alla base.

Gli inchiostri ad acqua che utilizziamo non sono nocivi anche per il contatto con il food; anche non effettuare più cliché, ma avere un file, limita l'impatto ambientale" (ANSA).