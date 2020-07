Dopo 21 anni Lanciano ospita una tappa del Giro d'Italia

(ANSA) - LANCIANO, 04 LUG - Dopo 21 anni Lanciano si tinge ancora di rosa e ospita una tappa del 103/o Giro d'Italia dell'era Covid 19. Oggi in municipio il sindaco Mario Pupillo ha presentato la tappa Lanciano-Tortoreto, con partenza da piazza Plebiscito, che si correrà il prossimo 13 ottobre. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato la delibera di adesione alla convenzione con la Rcs-Gazzetta dello Sport, società che organizza il Giro d'Italia, per una spesa di 30 mila euro.

Lanciano ha già ospitato il Giro in altre sette precedenti occasioni; la prima nel 1932, la Teramo-Lanciano, l'ultima nel 1999 la Foggia-Lanciano. "Il Giro d'Italia - ha detto Pupillo - è la manifestazione sportiva che più di tutte unisce il nostro Paese. Abbiamo voluto cogliere questa occasione per ripartire con ancora più fiducia, speranza ed attenzione dopo i mesi difficili della quarantena. Il Giro è una grande vetrina internazionale per Lanciano e l'Abruzzo intero". (ANSA).