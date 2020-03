Serie A: Setti "finiamo il campionato e taglio stipendi"

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Noi siamo per la ripresa del campionato. Ci piacerebbe giocare. Il taglio degli stipendi ai calciatori? Ci vuole buonsenso da parte di tutti, i giocatori ce l'avranno e si discuterà anche di questo al momento opportuno".

Ricette ideali per fronteggiare la crisi che incombe anche sul mondo del calcio non ce ne sono: però il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, prova a indicare una strada per la Serie A, bloccata come tutto il Paese per l'emergenza coronavirus, per la possibile ripresa e la necessità che ognuno faccia la sua parte anche sul fronte economico. Giocatori compresi. "Il piano 'salva calcio? C'è da fare di più ma è chiaro che tutte le cose andranno fatte passo dopo passo. L'importante - precisa all'ANSA il numero uno dell'Hellas - è cercare di mettere in sicurezza tutto e finire il campionato". (ANSA).