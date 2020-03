Intolleranza per studenti Conservatorio

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAR - Gli Studenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, costretti a casa a provare i loro strumenti, sono stati oggetto di intolleranza perché darebbero "fastidio". Lo segnala il Conservatorio lagunare, cui l'ha segnalato la Consulta degli Studenti. "Per uno studente del Conservatorio - sottolinea una nota del Benedetto Marcello - studiare significa anche e soprattutto esercitarsi sul proprio strumento musicale, e per fare ciò ci si deve adeguare alle disposizioni dei singoli comuni in merito ai momenti di riposo e silenzio previsti". Il direttore, Marco Nicolè, ha pubblicato sul sito del Conservatorio una dichiarazione a sostegno della "necessità di studio domestico": gli studenti, scrive, "sono tenuti a frequentare le lezioni on line erogate e a continuare l'attività di studio individuale prevista dal piano di studio personale. Non vi è interruzione dell'attività didattica e di apprendimento".