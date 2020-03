Coronavirus: Veneto, 3.751 positivi

(ANSA) - VENEZIA, 19 MAR - Sono 3.751 i contagiati da Coronavirus in Veneto, secondo il dato aggiornato alle ore 17.00 dalla Regione, pari a 267 casi in più rispetto a stamani.

Le persone in isolamento, che oltre ai contagiati comprendono i contatti, sono 10.124. I pazienti ricoverati sono 805 (+34 rispetto a stamani), quelli in terapia intensiva 224 (+15); i dimessi 221.

I decessi salgono a quota 130, 15 in più rispetto al dato si stamani. (ANSA).