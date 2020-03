Grafica Veneta 2 mln mascherine in dono

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAR - "Grafica Veneta" - uno dei maggiori stampatori di libri a livello internazionale - donerà alla Regione Veneto 2 milioni di mascherine di protezione, che è riuscita a produrre in pochi giorni. Saranno distribuite gratuitamente alla popolazione, tramite la Protezione Civile. Lo ha annunciato il governatore Luca Zaia, che ha ringraziato il presidente dell'azienda, Fabio Franceschi, per la donazione e per aver riconvertito a tempo record la produzione, riuscendo ad ottenere le nuove mascherine. Franceschi ha spiegato che già oggi saranno immesse sul mercato circa 800-900mila mascherine.

