Children's Museum, guida 'galattica' per bimbi

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAR - I fondatori del "Children's Museum" di Verona, insieme al team editoriale della società padovana di divulgazione scientifica Pleiadi, con Lucio Biondaro e Alessio Scaboro, hanno creato una "Guida galattica" al coronavirus per rispondere alle domande dei più piccoli e aiutare gli adulti, genitori e insegnanti, a spiegare perché e come si affronta la pandemia da Sars-Cov-2.

La 'Guida Galattica al coronavirus' dei Musei dei bambini d'Italia, per ora solo online nei canali social delle quattro istituzioni, è già stata tradotta in decine di lingue, dall'arabo al giapponese. A breve la società Pleiadi le affiancherà anche un video e una app.

Chi volesse stampare la pubblicazione dovrà osservare due clausole: mantenere il testo-matrice in lingua italiana e fare una donazione, anche piccola, alla Protezione Civile italiana.

(ANSA).