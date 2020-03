Coronavirus: Verona calcio decide per auto isolamento

(ANSA) - VERONA, 12 MAR - Il Verona si avvia alla quarantena.

O più precisamente all'auto isolamento. La notizia della positività al coronavirus di Manolo Gabbiadini comporta l'applicazione del protocollo previsto in questi casi. Il Verona ha giocato con la Sampdoria, domenica, e quindi tutti i componenti del gruppo gialloblù, dai giocatori allo staff,alla dirigenza, sono stati posti in auto isolamento. Non potranno avere contatti con nessuno, né uscire. Non si tratta esattamente di quarantena, ma di un intervento precauzionale, né devono essere effettuati tamponi. Questo il comunicato della società.

"L'Hellas Verona rende noto che, a seguito del comunicato dell' Uc Sampdoria riguardo alla positività del calciatore Manolo Gabbiadini al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica programmata sino a nuova comunicazione. Il Club gialloblù si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie". Allenamenti che dunque riprenderanno non prima del prossimo 25 marzo. (ANSA).