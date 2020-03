Coronavirus:Zaia per stralcio zona rossa

(ANSA) - VENEZIA, 8 MAR - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, critica il decreto del premier Giuseppe Conte sul coronavirus considerando "esagerata e inopportuna" la decisione di definire area rossa le tre province venete e chiede quindi lo stralcio di esse.Zaia sottolinea che "non è stato interpellato per un parere prima della definizione del decreto e che l'ultimo contatto con Conte è stato prima di mezzanotte". Lo stralcio riguarda le province di Padova Treviso e Venezia. A fronte di cluster circoscritti, "e che non interessano in maniera diffusa la popolazione generale, non si comprende - osserva Zaia - il razionale di una misura che appare scientificamente sproporzionata all'andamento epidemiologico". "Noi veneti non ci siamo mai tirati indietro, io non mi sono mai permesso di dissentire, anche se c'erano misure che a volte avrei fatto in un' altra maniera. Ma questo decreto per un'interpretazione - conclude - ha bisogno minimo di una circolare attuativa. Tutto magari ha una ratio, ma per noi veneti, in questo momento no".