Coronavirus: in Veneto 598 positivi

(ANSA) - VENEZIA, 7 MAR - Salgono anche stasera i casi di persone risultate positive al Coronavirus in Veneto: sono 598, con un incremento di 55 unità rispetto a stamane. Il dato emerge dall'ultimo report della Regione Veneto. Cresce anche il conteggio dei deceduti: sono 15 (+2). Il maggior incremento di casi si è riscontrato nelle ultime ore tra i residenti a Venezia, +19, Treviso (+14) e Verona (+8) . Le persone ricoverate salgono a 188 (+24), quelle in terapia intensiva a 46 (+5). Quanto al medico anestesista dell'ospedale di Portogruaro del cui decesso ha dato notizia oggi l'Ordine dei Medici, L'Ulss 4 - in una nota - ha chiarito che le cause della morte "non sono state determinate dal contagio da COVID-19", ma che la dottoressa "era ricoverata da tempo in ospedale ed è deceduta al termine di una lunga ed inguaribile malattia".