Neve, piste perfette su Dolomiti Belluno

(ANSA) - BELLUNO, 29 FEB - La neve, le piste assolate, i rifugi aperti, affacciati verso le cime mozzafiato delle Dolomiti, patrimonio Unesco. E' un inverno ancora tutto da vivere quello che le stazioni sciistiche della provincia i Belluno offrono ai turisti, italiani e stranieri. Quasi un'isola felice, sembrerebbe, rispetto alle preoccupazioni che assillano il Paese in questa difficile situazione sanitaria. C'è attenzione, naturalmente, da parte degli operatori turistici. Ma al momento la stagione dello sci in Veneto prosegue senza riflessi negativi rispetto alla situazione nelle città. Le strutture ricettive e gli impianti sciistici in provincia di Belluno - fa presente il consorzio DMO Dolomiti - sono regolarmente aperti, così come lo sono ristoranti, rifugi, bar o altri luoghi di intrattenimento. "Allo stato attuale, la Provincia di Belluno non è una destinazione a rischio" sottolineano dal consorzio DMO, e non c'è alcun tipo di interruzione o cancellazione nei trasporti verso le Dolomiti Venete.