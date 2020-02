Coronavirus: Zaia,Veneto sotto controllo

(ANSA) - VENEZIA, 28 FEB - "In questo momento in Veneto abbiamo una situazione assolutamente sotto controllo. Sono 133 i casi di contagio, un centinaio li consideriamo asintomatici. In ospedale sono 21 in ricovero normale e 8 che avevano patologie pregresse in terapia intensiva". Lo afferma il governatore del Veneto, Luca Zaia. Si tratta quindi, precisa, di una "situazione che non rispecchia l'aspettativa esponenziale che ad ora era prevista".

"Sembrava uno spreco - ha proseguito - adesso abbiamo uno studio epidemiologico eccezionale che nessuno ha al mondo e ora, con l'Università di Padova vogliamo sviluppare uno studio scientifico su questa casistica. Ne abbiamo fatti 6.800 con una positività dell'1,7%. Adesso abbiamo un grande campione che nessuno ha al mondo. Nessuno ha una enclave con i primi due contagiati, i contagiati positivi, l'asintomatico che diventa negativo. Abbiamo un modello su cui costruire un algoritmo, che sarà studiato in collaborazione con il prof. Andrea Crisanti direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova", ha concluso. (ANSA).