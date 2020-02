Milano-Cortina: Malagò,no compenso per presiedere Fondazione

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - E' durata quasi cinque ore la prima riunione del cda della Fondazione di Milano-Cortina 2026, avvenuta con i vari componenti in collegamento audio o video, come predisposto per l'allarme coronavirus.

Collegato da Roma, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha tenuto la relazione iniziale e ha comunicato al cda che non percepirà alcun compenso per la sua carica di presidente della Fondazione, creata con il compito di organizzare i Giochi invernali. Come spiega una nota, con votazioni all'unanimità è stata ratificata la nomina di Vincenzo Novari come ad della Fondazione, e sono state nominate Flavia Scarpellini e Diana Bianchedi come componenti del Comitato di gestione, ossia l'organo amministrativo della Fondazione. (ANSA).