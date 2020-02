Crociere:Musolino illustra "Cruise 2030"

(ANSA) - VENEZIA, 20 FEB - I passi compiuti negli ultimi mesi dal gruppo "Cruise 2030" per la sostenibilità del comparto crocieristico, sono stati illustrati dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale veneziana, Pino Musolino, invitato a Cartagena (Colombia) alla conferenza internazionale "Cruise, Ports and Cities".

Al gruppo di lavoro hanno aderito i porti crocieristici di Bergen, Cannes, Dubrovnik, Malaga, Marsiglia e Palma, per la definizione di nuovi standard verso una flotta di "classe Europa" compatibile con le città storiche del vecchio continente.

"L'attenzione a livello globale rispetto all'iniziativa Cruise 2030 - ha detto Musolino - dimostra la difficoltà nel coniugare efficacemente l'attività del settore crocieristico con gli equilibri delle città destinazione. Abbiamo imboccato la via giusta che ci porterà a un rinnovamento del comparto e a un suo riposizionamento all'interno di equilibri più sostenibili e accettabili per le città portuali - ha concluso - e per la popolazione che le abita". (ANSA).