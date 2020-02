Lastre amianto in canale scolo Polesine

(ANSA) - ROVIGO, 17 FEB - Un'area di circa 300 metri quadrati, con un canale di scolo dove sono state abbandonate lastre, presumibilmente di amianto, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Lendinara (Rovigo) nel comune di San Bellino.

La scoperta della discarica abusiva si trova in un tratto in aperta campagna; le lastre risultavano abbandonate in gran quantità e parzialmente sommerse dall'acqua del canale.

Con la collaborazione dell'Arpav il materiale è stato catalogato e verrà sottoposto ad analisi sulla presenza del materiale inquinante.

L'abbandono dell'amianto costituisce reato ai sensi del Testo Unico Ambientale 152/2006, con l'aggravante che i rifiuti smaltiti sono pericolosi. Accertamenti sono in corso per individuare il responsabile del reato, anche se il fascicolo d'indagine al momento è a carico di ignoti. (ANSA).