CosmoBike, mondo bici in Fiera a Verona

(ANSA) - VERONA, 15 FEB - Verona per due giorni capitale nazionale del ciclismo in occasione di "CosmoBike Show", il festival della bici in programma oggi e domani nei padiglioni di VeronaFiere, presi d'assalto dalle prime ore del mattino da una folla di appassionati. Alla rassegna, che dovrebbe richiamare oltre 35 mila visitatori, sono presenti 180 aziende che presentano gli ultimi modelli e accessori, in alcuni casi primizie a livello mondiale. L'evento fieristico rappresenta una filiera che in Italia nel 2019 ha raggiunto un fatturato di 1,3 miliardi di euro, con 3mila imprese, 8mila addetti e un export cresciuto del 15,2%. Molto ricco il programma allestito dagli organizzatori, con più di 40 talk con i grandi campioni del ciclismo, circuiti per test ride, spettacoli e focus su e-bike e cicloturismo. Partner di CosmoBike è la Gazzetta dello Sport, nel cui padiglione verranno presentate le tappe in Veneto del prossimo Giro d'Italia. Tra le iniziative anche una mostra tematica dedicata al mito di Marco Pantani.