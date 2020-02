Zaia, legge olimpica è lavoro di squadra

(ANSA) - VENEZIA, 14 FEB - "L'approvazione in Consiglio dei Ministri della legge olimpica è una bella notizia. Questo è un lavoro di squadra e ringrazio il Ministro Spadafora per aver portato avanti la partita. Siamo all'inizio di un grande percorso che, con l'approvazione definitiva in Parlamento, entrerà nella fase di piena operatività". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta in una nota l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri legge olimpica.

"Adesso sarà importante - aggiunge Zaia - che la legge olimpica venga perfezionata per quanto riguarda gli aspetti dell'operatività, facendo in modo di non bypassare le normative ma di rendere ancora più efficace l'azione organizzativa. Ci attendiamo adesso una rapida conversione in legge, e che i decreti attuativi siano in linea con le aspettative del Cio e dei territori. Con l'approvazione della legge olimpica - conclude - spero vivamente che il Governo entri a pieno titolo anche nell'aspetto finanziario. Questo chiuderebbe definitivamente la partita". (ANSA).