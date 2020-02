Porto Venezia, manifestazione per scavi

(ANSA) - VENEZIA, 13 FEB - Un corteo acqueo con lavoratori, imprenditori e amministratori ha percorso stamani il Canale della Giudecca, davanti alla Stazione marittima di Venezia, per chiedere l'accelerazione degli scavi per i canali del Porto commerciale.

"E' un ennesimo sollecito al governo - ha detto il sindaco Luigi Brugnaro, che ha preso parte alla manifestazione - a cui chiediamo, con il massimo rispetto, di dare un'accelerata perché qui stiamo perdendo posti di lavoro e stiamo fermando il porto e la città. Questa è gente tranquilla, gente che lavora sempre, però adesso si sta cominciando ad arrabbiare. Crediamo che ci sia una dignità che a Venezia non viene riconosciuta. Ci facciamo sentire. Questo è soltanto l'inizio, se non cominciano veramente a cambiare rotta. E' un appello sincero a non perdere posti di lavoro - ha concluso - il futuro dei cittadini e il futuro dei giovani". (ANSA).