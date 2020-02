Calcio: Juve; Ronaldo, 'Non era il risultato che volevamo'

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - "Non era il risultato che volevamo". La delusione di Cristiano Ronaldo dopo la seconda sconfitta esterna consecutiva della Juventus, caduta a Verona per 2-1 nonostante la decima partita consecutiva in cui CR7 è andato a segno. "Dobbiamo continuare a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi" è stata la conclusione di Ronaldo al suo post su Instagram. (ANSA).