Calcio: Juve; Bonucci, "Fino alla Fine"

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - "#FinoAllaFine". Un semplice hashtag a corredo di tre foto è stata la scelta di Leonardo Bonucci per commentare su Instagram il ko esterno della Juventus sul campo del Verona. Il difensore bianconero è stato l'autore del fallo di mano che ha poi determinato il rigore della vittoria per l'Hellas, secondo ko consecutivo in trasferta per la Juventus.

"Non è stato un buon risultato - la conferma del compagno di squadra, Juan Cuadrado, nel suo post pubblicato su Instagram -.Ma dobbiamo continuare con la nostra mentalità vincente ed essere più uniti che mai" la ricetta conclusiva dell'esterno colombiano per risolvere i problemi della Juventus. (ANSA).