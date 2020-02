Coronavirus: Land Art Gambarin su campo veronese

(ANSA) - VERONA, 03 FEB - Performance di Land Art di Dario Gambarin in un campo veronese dove ha 'disegnato' col trattore l'immagine di un Coronavirus. La malattia che si è diffusa dal mercato di Wuhan in Cina provocando l'emergenza planetaria è stato spunto per l'artista scaligero per una rappresentazione su un terreno di 20.000 metri quadrati, lo stesso che Gambarin ha utilizzato a marzo dello scorso anno per fare un ritratto Xi Jinping il presidente della Repubblica Popolare Cinese in occasione della sua visita in Italia. A fianco del logogramma cinese (vaccino), l'immagine del coronavirus è stato cancellato dalla scritta Vax, per sottolineare dice l'artista Gambarin l'urgente necessità di sostenere la scienza con tutta la comunità scientifica internazionale sperando, che riesca a produrre un vaccino in tempi rapidi per debellare, questo virus epidemico che si sta diffondendo a livello globale. L'opera è stata realizzata a Castagnaro (Verona) con trattore, aratro ed erpice rotante a mano libera. (ANSA).