Il sapere del Veneto è in un portale: Zaia, evento storico

(ANSA) - VENEZIA, 24 GEN - Premendo un simbolico pulsante rosso dopo un countdown scandito dal pubblico, il Governatore del Veneto Luca Zaia ha attivato 'Cultura Veneto': il portale, costantemente aggiornato, su tutti gli appuntamenti sul sapere e scoprire del territorio. "E' un evento storico - ha detto Zaia nell'auditorium del museo M9 di Mestre - perché erano 30anni che nessuno metteva mano su questa partita che è importante perché mette assieme un milione 800mila eventi e informazioni di tutti i tipi riorganizzate ed aggiornate in tempo reale il che significa che tutta la cultura del Veneto si trova in questo portale che si tradurrà presto anche in una app telefonica".

(ANSA).