A Venezia la nuova stagione del Teatrino di Palazzo Grassi

(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - Il teatrino di Palazzo Grassi a Venezia si prepara ad una nuova stagione sotto la guida di Martin Bethenod, direttore e amministratore delegato di Palazzo Grassi - Punta della Dogana sistema espositivo della Pinault Collection. Il via il 7 febbraio con 'Set up!' giunto alla terza edizione con due serate di musica, danza e performance a Punta della Dogana. Il calendario culturale per il primo trimestre 2020 prevede 20 giornate di incontri, laboratori, proiezioni, concerti e performance con ogni settimana una nuova proposta dedicata agli appassionati di arte, letteratura, musica, danza e tanti laboratori per i più piccoli visitatori.

La totalità degli appuntamenti è aperta al pubblico gratuitamente, a eccezione di Set Up. (ANSA).