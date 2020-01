Rugby: 10-3 al Petrarca, Rovigo vince Coppa Italia

(ANSA) - ROVIGO, 18 GEN - Il Femi Cz Rovigo ha vinto la Coppa Italia 2020 di rugby battendo l'Argos Petrarca Padova per 10-3(0-3) nella finale giocata oggi sul campo amico del 'Battaglini' , davanti a 3.000 spettatori. La partita è stata giocata su un campo reso pesante dalla pioggia caduta in settimana e anche durante l'intero incontro, con i due pacchetti di mischia decisivi per l'esito della sfida. Questi marcatori dell'incontro: nel pt 10' c.p. Garbisi (0-3); nel st 53' m.

Ferro tr. Menniti-Ippolito (7-3), 70' c.p. Menniti-Ippolito (10-3) . (ANSA).