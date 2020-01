In Veneto locali prostitute con il 'Pos'

(ANSA) - VENEZIA, 17 GEN - Ballerine di lap dance che per prostituirsi uscivano talora dal locale, situato nell'hinterland veneziano, portandosi dietro il terminale 'pos' per farsi pagare la prestazioni con carta di credito. Il particolare è emerso dalle indagini della Squadra Mobile di Venezia, che ha scoperto un "giro" in cui erano coinvolte una cinquantina di ragazze, tutte dell'Europa dell'Est, soprattutto romene, impiegate in due night club, l'"Arabesque" a San Donà di Piave e il "Game Over" a Quarto d'Altino, chiusi nel blitz degli investigatori. In carcere, su ordinanza richiesta del sostituto procuratore Federica Baccaglini ed emessa dal gip Davide Calabria, sono finiti Matteo e Federico Vendramello, di 40 e 44 anni, di Jesolo, mentre ai domiciliari sono stati posti una cittadina romena Michaela Hobila (35), residente a Jesolo, Lorenzo Borga (70), di San Donà e Ugo Bozza (66), di Portogruaro, che si occupavano dell'organizzazione logistica. Le giovani donne consegnavano ai gestori dei night dal 50 al 70% del guadagno.