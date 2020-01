Coop San Marco Burano 'Impresa storica'

(ANSA) - VENEZIA, 17 GEN - La Società Cooperativa San Marco Pescatori dell'isola di Burano, a Venezia, è stata iscritta nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche, istituito da Unioncamere in occasione del 150/o anniversario dell'Unita d'Italia.

Il Registro ha lo scopo di far conoscere e promuovere le imprese centenarie e ultracentenarie che, come la Cooperativa San Marco, hanno trasmesso nel tempo alle generazioni il proprio patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali, coniugando innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla Comunità. L'utilizzo del marchio Impresa storica d'Italia aiuterà la Cooperativa a valorizzare maggiormente la propria storia e proiettarla verso le sfide che hanno l'ambizione di garantire stabilità e certezza ai pescatori e a tutta la comunità di Burano. La consegna del marchio è prevista a ottobre.

"E' un riconoscimento - commenta il presidente, Luigi Vidal - che premia la professionalità e la tenacia di tutti i lavoratori e soci che si sono succeduti nella nostra Cooperativa. Un sincero ringraziamento anche alle Istituzioni e alle rappresentanze di settore che ci sono state accanto ed hanno scelto di camminare con noi lungo questo percorso che, ci auguriamo, possa essere costellato da importanti traguardi".

