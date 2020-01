Morto dopo 3 giorni operaio travolto Tir

(ANSA) - PADOVA, 16 GEN - E' morto la scorsa notte all'ospedale di Padova Gabriele Carraro, l'operaio di 56 anni rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro lunedì scorso nel capoluogo euganeo nell'azienda 'Pittarello' per cui lavorava.

Le condizioni dell'uomo, travolto da un Tir che stava effettuando la manovra di retromarcia nel piazzale dello stabilimento, erano apparse subito disperate ai medici del 118 intervenuti sul posto. Era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravissime condizioni.

La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, e la Procura della repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Le indagini sono affidate ai carabinieri e ai tecnici dello Spisal. (ANSA).