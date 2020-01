+8% presenze, boom Natale a Cortina

(ANSA) - VENEZIA, 10 GEN - "Cortina ha segnato un +8% di presenze secondo le rilevazioni a campione dell'Associazione Albergatori Cortina e oltre un +20% di passaggi secondo le rilevazioni dell'Ufficio Skipass Cortina": lo annuncia il sindaco, Gianpietro Ghedina. "Ma i dati sembra verranno corretti al rialzo - dichiara ancora - secondo ulteriori stime". Cortina sta attraversando un momento magico con nuove aperture e appuntamenti, nuove strutture come la cabinovia Tofana Freccia nel cielo che verrà ufficialmente inaugurata domani e domenica - spiega Ghedina - nuove piste come la Lino Lacedelli in 5 Torri, nuovi negozi e hotel di alto profilo e importanti eventi internazionali come le Finali di Coppa del Mondo del 2020, i Mondiali del 2021 e le Olimpiadi del 2026". "A settant'anni dai Giochi Olimpici del 1956 Cortina offrirà un'ulteriore opportunità di rilancio per il territorio e per le generazioni prossime e future - conclude -. La Regina delle Dolomiti sta vivendo un nuovo rinascimento".